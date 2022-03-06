Костромичка и кемеровчанин получили штрафы по статье о дискредитации армии

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Жительница Кострома и кемеровчанин получили штрафы за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ, сообщают в полиции.

В пресс-центре МВД России сообщили, что сотрудники правоохранительных органов в Костроме задержали местную жительницу, которая вышла на одиночный пикет, держа в руках плакат. В отношении женщины был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

Суд признал женщину виновной. Ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Между тем суд Центрального района Кемерова оштрафовал на 60 тысяч рублей местного жителя, опубликовавшего в соцсети видео с призывом к участию в несогласованном мероприятии против действий Вооруженных сил РФ.

Видео полицейские обнаружили ходе мониторинга СМИ и интернета. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области установили автора ролика: им оказался 49-летний кемеровчанин.

В отношении правонарушителя сотрудники полиции составили протокол по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Статья была внесена в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 4 марта и предусматривает в качестве максимальной меры наказания для граждан административный штраф в размере 100 тысяч рублей.