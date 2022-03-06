Жителя Подмосковья оштрафовали за дискредитацию Вооруженных Сил РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции составили первый в Московской области административный протокол за дискредитацию Вооружённых Сил России, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"В городском округе Коломна 53-летний местный житель провел одиночный пикет, в ходе которого демонстрировал плакат, содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил РФ. В отношении правонарушителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности)", - говорится в сообщении.

Предоставленные полицией материалы были рассмотрены в суде. Мужчина признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Как сообщалось, 4 марта текущего года президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых сил России.

Минимальным наказанием в рамках статьи является штраф от 100 до 300 тысяч рублей, максимальным - лишение свободы до пяти лет.