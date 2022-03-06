Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:45

Жителя Подмосковья оштрафовали за дискредитацию Вооруженных Сил РФ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции составили первый в Московской области административный протокол за дискредитацию Вооружённых Сил России, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"В городском округе Коломна 53-летний местный житель провел одиночный пикет, в ходе которого демонстрировал плакат, содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил РФ. В отношении правонарушителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности)", - говорится в сообщении.

Предоставленные полицией материалы были рассмотрены в суде. Мужчина признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Как сообщалось, 4 марта текущего года президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых сил России.

Минимальным наказанием в рамках статьи является штраф от 100 до 300 тысяч рублей, максимальным - лишение свободы до пяти лет.

Коломна МВД

Новости по теме

Новости

В Москве и Петербурге на несанкционированных акциях задержали более 2,4 тыс. человек

Москва встала в десятибалльных пробках перед праздниками

Москва встала в десятибалльных пробках перед праздниками

Власти Москвы не согласовали проведение массовых мероприятий 12 марта

Пандемия коронавируса

В Москве отменили QR-коды и обязательный домашний режим для пожилых

В Москве отменили QR-коды и обязательный домашний режим для пожилых
Военная операция на Украине

УФСБ Москвы попросило сообщать о контактах с агентами украинских спецслужб

Военная операция на Украине

Московское метро усилит кассы из-за ожидаемых сбоев с оплатой проезда гаджетами

Военная операция на Украине

"ГЭС-2" закроет все выставки в этом сезоне

"ГЭС-2" закроет все выставки в этом сезоне

Санкции против ВТБ могут помешать москвичам оплатить проезд в транспорте

Москвичи получат скорректированные платежки за отопление

Москвичи получат скорректированные платежки за отопление
Пандемия коронавируса

Соцкарты московских пенсионеров и хронических больных разблокируют 28 февраля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });