В России за сутки были госпитализированы 3 804 пациента с коронавирусом

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Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в России 3 804 человека были госпитализированы с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Количество госпитализаций за сутки уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 53,8%. Снижение количества госпитализаций отмечено в отмечено в 78 регионах, увеличение количества госпитализаций произошло в семи субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

По состоянию на 7 марта в РФ выявлено 73 162 новых случая COVID-19. По сравнению с прошлыми сутками показатель снизился на 6 701.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 668 пациентов, накануне сообщалось о 744 скончавшихся.

Выздоровели за сутки 122 619 человек, или на 17,7% меньше по сравнению с 6 марта.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 014 818 случаев коронавирусной инфекции, 356 949 умерших и 14 690 595 выписанных.