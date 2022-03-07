Около половины регионов РФ отменили ограничения на проведение диспансеризации

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Около половины субъектов России отменили ограничения на проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров; уровень заболеваемости COVID-19 снижается во многих регионах страны, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

"В настоящее время во многих регионах снижается уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Около половины регионов отменили ограничения на проведение диспансеризации и профосмотров", - сказала Драпкина, ее слова привели в пресс-службе Минздрава РФ в понедельник.

Специалист напомнила, что диспансеризация является важнейшим механизмом выявления ряда серьезных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических. Это особенно актуально для людей, не проходивших диспансеризацию в последние три года.

По ее словам, граждане могут записаться на диспансеризацию через портал "Госуслуг", а также обратившись в поликлинику по месту жительства.

"Для тех, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, организовано проведение углублённой диспансеризации, которая позволяет своевременно выявить негативные последствия COVID-19 для организма - нарушения в работе сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. И в случае их выявления - оперативно назначить лечение и реабилитацию", - отметила Драпкина.