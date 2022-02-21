Беженцы из Донбасса боятся неизвестности и потери связи с близкими. Репортаж

Эвакуация населения из Донецка Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Ростовская область за несколько дней приняла более 50 тысяч беженцев из Донбасса, в основном это женщины и дети. Часть из них размещается в пунктах временного размещения на территории региона, часть - останавливается у родственников, остальных отправляют в другие регионы России.

Мужчин - в военкомат, женщинам - час на сборы

На станции Лихая в Ростовской области организован один из распределительных пунктов приема беженцев, откуда на поездах они едут в другие регионы. Некоторых здесь уже ждут родные и близкие, остальные спешно переходят мост через железнодорожные пути, чтобы пройти процедуру оформления и отправиться в пункты временного размещения.

Жительница Луганска Ирина выходит из автобуса с месячным ребенком на руках. В субботу, незадолго до эвакуации, ее мужа вызвали в военкомат в соответствии с приказом о мобилизации. Оттуда он связался с супругой и сообщил, что у нее есть час на сборы: нужно эвакуироваться. Так она вместе с женами коллег мужа оказалась сначала на луганском вокзале.

"Мы стояли, а автобусов все не было. Огромное количество людей, многие с детьми. Спустя два часа приехали два автобуса, в которые все явно бы не поместились. Нам удалось попасть в один из автобусов. Потом была очередь на границе, пересадка в новые автобусы. Я очень благодарна людям, которые, видя грудного ребенка у меня на руках, помогали с сумками. И уже здесь, в России, меня вне очереди пропустили в автобус. Так я оказалась здесь", - рассказала Ирина корреспонденту "Интерфакса".

Женщину с ребенком на станции Лихая встречали родственники. Правда, как говорит Ирина, им пришлось помотаться по разным пунктам приема беженцев. Информации о том, куда они едут, до последнего не было, а созвониться не было возможности. Сейчас ее больше всего волнует судьба мужа - связи с ним нет, но от жен его коллег она знает, что все они в казарме "учатся маршировать".

Добирались своим ходом: надо было спасать внука

В Ростовской области сейчас развернут около 100 пунктов временного размещения: на базах отдыха, в детских садах, школах, санаториях. Один из них - в городе Шахты - находится в здании бывшего общежития. Сюда попала Ольга Лагутина из донецкого поселка. Там еще в 2014 году была достаточно напряженная ситуация, а следы разрушений видны до сих пор, рассказывает она.

"Сейчас объявили, что все будет гораздо серьезней, чем в прошлые годы. Если тогда мы пересидели в бомбоубежищах, как-то перебивались, то сейчас в связи с тем, что у моих детей появился ребенок, решили ради спасения его жизни эвакуироваться. Заняли денег, заправили машину и своим ходом решили ехать. На сборы времени вообще не было. Зять позвонил и говорит, что началась бомбежка. А я живу очень близко к этой зоне. Зять приехал за мной, и за 20 минут я, что смогла, покидала в сумки, и мы поехали. Мы не одни такие были, колонна оказалась очень длинная. Почти сутки добирались сюда", - сказала женщина журналистам.

Оказавшись в Ростовской области, семья Ольги не смогла сразу найти информацию о том, где принимают беженцев. Но им повезло - на сутки их приютили незнакомые люди, а потом они же позвонили в МЧС и узнали, где беженцы могут получить помощь.

Привыкли к взрывам, но такая паника впервые

Уже традиционно беженцев из Донбасса размещают на базах отдыха в Неклиновском районе Ростовской области, который расположен достаточно близко от приграничной зоны. Так Снежана Кузнецова из села Патриотическое (самопровозглашенная ДНР) вместе с детьми оказалась в санатории-профилактории "Звезда". Она практически сразу решила эвакуироваться в Россию, но дома остались пожилые родственники, которые не захотели никуда ехать.

"За семь лет привыкли к взрывам, но такая паника, эвакуация - впервые. И говорят, что эта паника возникла не на пустом месте, угроза серьезная была. Мы собираемся поехать к родственникам в Санкт-Петербург, потому что неизвестно, на сколько это затянется. И раз у нас есть возможность поехать, не хочется занимать места - они понадобятся другим", - сказала Снежана.

"Хотим ходить на работу и воспитывать детей"

Татьяна из города Горловка (ДНР) оказалась в пункте временного размещения в хуторе Рожок Неклиновского района не сразу. Ее семья самостоятельно добралась до Таганрога, где вынуждена была снять квартиру посуточно. Однако они понимали, что не потянут долго снимать жилье за за свой счет. В момент беседы с корреспондентом "Интерфакса" семья как раз оформлялась в санатории, где развернут ПВР.

"Сейчас оформляемся здесь, что дальше будет - не знаю. Оформляем помощь, выплаты. У меня паспорта российского нет, только ДНРовский. Границу проходили ужасно, ехали через Успенку, людей много, в основном все с детьми, старики, тяжело добирались. Война, говорят, будет, бог его знает. Надеемся на лучшее, хотим, чтобы быстрее был мир. Мы устали уже, хотим просыпаться в своих квартирах, в своих кроватях. И жить спокойно, ходить на работу, воспитывать детей" - заключила Татьяна.