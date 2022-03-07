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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Почти 400 дел об участии в несогласованном митинге 6 марта поступило в суды Петербурга

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Несколько сотен материалов в отношении участников несанкционированной акции, которая прошла накануне, поступило в районные суды Петербурга. Об этом сообщила в понедельник объединённая пресс-служба судов города.

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По последним данным, зарегистрировано почти 400 дел.

Пресс-служба отмечает, что в их числе - первый в городе материал по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) в отношении местной жительницы.

Как следует из протокола, женщина 6 марта на Невском проспекте при большом скоплении людей "осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в ДНР и ЛНР в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", держа в руках плакат и выкрикивая лозунг.

По данным МВД России, в несогласованном митинге, который прошёл в Петербурге в воскресенье, приняли участие около 1,5 тыс. человек, 750 из них задержали.

Ранее сообщалось, что в Ивановской и Тульской областях вынесли первые приговоры за дискредитацию ВС РФ.

Санкт-Петербург

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