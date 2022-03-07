В Ивановской и Тульской областях вынесли первые приговоры за дискредитацию ВС РФ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Суд в Ивановской области приговорил к штрафу в 30 тыс. рублей местного жителя за дискредитацию Вооруженных Сил России, сообщила в понедельник пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, 26-летний житель Кинешемского района провел в городе Плес одиночный пикет и демонстрировал плакат, содержание которого "дискредитировало использование Вооруженных сил РФ в ходе операции по денацификации и демилитаризации Украины".

Мужчина был задержан, на него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

27-летняя жительница города Алексин Тульской области "осуществляла расклейку наглядных агитационных листовок, находясь в состоянии наркотического опьянения", сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Административные протоколы были составлены за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (ст.6.9 КоАП РФ).

Судом арестована на 10 суток и приговорена к штрафу в 45 тыс. рублей.