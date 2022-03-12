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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы свыше 6 тыс. человек

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы свыше 6 тыс. человек
В городской поликлинике №17 в Новосибирске
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в России 6 775 человек были госпитализированы с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"Количество госпитализаций за сутки уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 10,45%", - сообщили в оперштабе. Снижение количества госпитализаций отмечено в 54 регионах, ситуация осталась без изменений в 2 субъектах РФ, увеличение количества госпитализаций произошло в 29 субъектах РФ.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 48 154 случая. По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев COVID-19 снизилось на 2 589. Снижение суточного прироста новых случаев отмечается десятый день подряд.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 630 человек, накануне сообщалось о 674 скончавшихся.

Выздоровели за сутки 156 851 человек, или на 3,7% больше по сравнению с 11 марта.

Хроника коронавируса. Март.

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Два года назад, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. На фото: жительница Анкары, Турция.9 марта. Жители Гонконга обязаны носить маски в общественных местах.5 марта. Вакцинация в индийском городе Ахмедабад.4 марта. В Германии открылись клубы и бары для вакцинированных и выздоровевших людей в рамках снятия ограничений.3 марта. Посетители в защитных костюмах перед входом на фотовыставку о пандемии в Индонезии.2 марта. Миллионы филиппинцев собрались в церквях в честь Пепельной среды после двухлетнего запрета из-за пандемии COVID-19.2 марта. Гонконг борется с ухудшением ситуации с COVID-19. На фото: пустые полки в продуктовом магазине.1 марта. Тысячи испанцев приняли участие в карнавале в Малаге после ослабления ограничений.
Два года назад, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. На фото: жительница Анкары, Турция.
Хроника 09 января 2020 года – 12 марта 2022 годаПандемия коронавируса
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