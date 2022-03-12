В России за сутки с коронавирусом госпитализированы свыше 6 тыс. человек

В городской поликлинике №17 в Новосибирске Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в России 6 775 человек были госпитализированы с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"Количество госпитализаций за сутки уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 10,45%", - сообщили в оперштабе. Снижение количества госпитализаций отмечено в 54 регионах, ситуация осталась без изменений в 2 субъектах РФ, увеличение количества госпитализаций произошло в 29 субъектах РФ.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 48 154 случая. По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев COVID-19 снизилось на 2 589. Снижение суточного прироста новых случаев отмечается десятый день подряд.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 630 человек, накануне сообщалось о 674 скончавшихся.

Выздоровели за сутки 156 851 человек, или на 3,7% больше по сравнению с 11 марта.