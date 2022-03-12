В Москве за сутки госпитализировали 208 пациентов с COVID-19

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки госпитализированы 208 пациентов с COVID-19, сообщает московский оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

Как следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф", за последние 24 часа в городе обнаружили 1 655 пациентов с коронавирусом. Накануне сообщалось о выявлении 2 102 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 сократилась на 447 случая или примерно на 21%.

По данным московского оперштаба по контролю ситуации с коронавирусом, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 188 человек.

За сутки коронавирус привел к смерти 52 москвичей. Всего пандемия унесла жизни 42 112 столичных жителей.

Выздоровели и выписались за сутки 1 825 пациентов с коронавирусом. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 521 223.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 12 марта составляет 2 719 898.

Последняя на сегодняшний день волна коронавируса в Москве пришлась на январь-февраль 2022 года. Подъем заболеваемости был связан с распространением штамма "омикрон", который характеризуется большей заразностью.