В России за сутки с коронавирусом госпитализированы свыше 3 тыс. человек

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в России 3 191 человек был госпитализирован с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Количество госпитализаций за сутки уменьшилось по сравнению с предшествующим днем на 52,9%. Увеличение количества госпитализаций произошло в четырех субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 78 регионах. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 44 989 случаев. По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев COVID-19 снизилось на 3 165. Снижение суточного прироста новых случаев отмечается 11 день подряд.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 596 человек, накануне сообщалось о 630 скончавшихся.

Выздоровели за сутки 128 629 человек, или на 18% меньше по сравнению с 12 марта.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 335 186 случаев коронавирусной инфекции, 360 811 умерших и 15 480 407 выписанных.