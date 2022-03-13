Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:16

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы свыше 3 тыс. человек

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы свыше 3 тыс. человек
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в России 3 191 человек был госпитализирован с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Количество госпитализаций за сутки уменьшилось по сравнению с предшествующим днем на 52,9%. Увеличение количества госпитализаций произошло в четырех субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 78 регионах. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 44 989 случаев. По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев COVID-19 снизилось на 3 165. Снижение суточного прироста новых случаев отмечается 11 день подряд.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 596 человек, накануне сообщалось о 630 скончавшихся.

Выздоровели за сутки 128 629 человек, или на 18% меньше по сравнению с 12 марта.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 335 186 случаев коронавирусной инфекции, 360 811 умерших и 15 480 407 выписанных.

Хроника 09 января 2020 года – 13 марта 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус

Новости

В Кремле не исключили возможности встречи Путина с Зеленским

Более трети россиян заявили о готовности оформить карту "МИР" - UnionPay

PayPal попросила российских пользователей вывести деньги со своих счетов до 18 марта

PayPal попросила российских пользователей вывести деньги со своих счетов до 18 марта

Военные Украины обстреляли гражданское грузовое судно из России в акватории Азовского моря

Суд в Москве арестовал основателя ChronoPay Павла Врублевского

Что произошло за день: суббота, 12 марта

Фондовый рынок "Мосбиржи" с 14 по 18 марта останется закрытым третью неделю подряд

Фондовый рынок "Мосбиржи" с 14 по 18 марта останется закрытым третью неделю подряд
Военная операция на Украине

На территории России распределят более 95 тыс. беженцев с Донбасса и Украины

Российские ударные корабли провели учение на Балтике с отработкой ракетных пусков

Российские ударные корабли провели учение на Балтике с отработкой ракетных пусков

Sony Pictures приостановит деятельность в России

Sony Pictures приостановит деятельность в России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код