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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:16

За сутки в Москве госпитализировали 199 пациентов с COVID-19

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки госпитализировали 199 пациентов с COVID-19, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

По его информации, за последние 24 часа в городе обнаружили 1 437 пациентов с коронавирусом. Накануне сообщалось о выявлении 1 655 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 сократилась на 218 случаев или примерно на 13%.

Коронавирус за сутки привел к смерти 49 москвичей. Всего пандемия унесла жизни 42 161 горожанина.

Выздоровели и выписались за сутки 1 212 пациентов с коронавирусом. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 522 435.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 13 марта составляет 2 721 335.

Последняя на сегодняшний день волна коронавируса в Москве пришлась на январь-февраль 2022 года. Подъем заболеваемости был связан с распространением штамма "омикрон", который характеризуется большей заразностью.

Хроника коронавируса. Март.

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Два года назад, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. На фото: жительница Анкары, Турция.9 марта. Жители Гонконга обязаны носить маски в общественных местах.5 марта. Вакцинация в индийском городе Ахмедабад.4 марта. В Германии открылись клубы и бары для вакцинированных и выздоровевших людей в рамках снятия ограничений.3 марта. Посетители в защитных костюмах перед входом на фотовыставку о пандемии в Индонезии.2 марта. Миллионы филиппинцев собрались в церквях в честь Пепельной среды после двухлетнего запрета из-за пандемии COVID-19.2 марта. Гонконг борется с ухудшением ситуации с COVID-19. На фото: пустые полки в продуктовом магазине.1 марта. Тысячи испанцев приняли участие в карнавале в Малаге после ослабления ограничений.
Два года назад, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. На фото: жительница Анкары, Турция.
Хроника 09 января 2020 года – 13 марта 2022 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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