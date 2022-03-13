За сутки в Москве госпитализировали 199 пациентов с COVID-19

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки госпитализировали 199 пациентов с COVID-19, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

По его информации, за последние 24 часа в городе обнаружили 1 437 пациентов с коронавирусом. Накануне сообщалось о выявлении 1 655 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 сократилась на 218 случаев или примерно на 13%.

Коронавирус за сутки привел к смерти 49 москвичей. Всего пандемия унесла жизни 42 161 горожанина.

Выздоровели и выписались за сутки 1 212 пациентов с коронавирусом. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 522 435.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 13 марта составляет 2 721 335.

Последняя на сегодняшний день волна коронавируса в Москве пришлась на январь-февраль 2022 года. Подъем заболеваемости был связан с распространением штамма "омикрон", который характеризуется большей заразностью.