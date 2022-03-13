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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:16

"Аэрофлот" 14-15 марта выполнит вывозные рейсы из Египта и Шри-Ланки

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" 14-15 марта выполнит рейсы из Египта и Шри-Ланки для вывоза российских туристов, говорится в сообщении компании.

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14 марта будут выполнены спецрейсы из Коломбо и Шарм-эль-Шейха в Москву, 15 марта запланирован рейс из Хургады в Москву.

"К перевозке будут приниматься граждане России, имеющие билеты "Аэрофлота" "туда-обратно" с использованным полетным сегментом из РФ", - сказано в сообщении компании.

Оператором рейсов выступит авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот").

Аэрофлот Египет Шри-Ланка

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