В Кремле не исключили возможности встречи Путина с Зеленским

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что никогда не отрицали возможности встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, но предварительно хотели бы понять, что войдет в ее повестку и какой результат ожидается.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал "Интерфаксу" высказывание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, по утверждению которого Путин в ходе телефонных переговоров с президентом Турции заявил, что не против встречи с Зеленским.

"Мы неоднократно говорили, что никто не исключает возможности встречи Владимира Путина с президентом Зеленским. Но нам нужно понять, что должно стать результатом этой встречи и что будет на ней обсуждаться", - сказал Песков "Интерфаксу" в ответ на просьбу подтвердить, действительно ли была выражена готовность российской стороной к такой встрече, которая не сопровождалась никакими условиями.

Перспективы встречи глав России и Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что встреча президентов Украины и России может состояться уже в обозримом будущем, с украинской стороны делают все, чтобы она состоялась как можно быстрее.

"Я думаю, что нам уже не так долго к этому идти. Я не готов сказать, что эта встреча может состояться в ближайшее время. День, два, три - нет. Какое-то время еще займет, но будем стараться, чтобы это было как можно быстрее", - сообщил Подоляк в эфире телемарафона в воскресенье.

По его словам, в настоящее время Украина продолжает поиск места проведения переговоров между лидерами Украины и России с точки зрения гарантий безопасности и наработка пакета договоренностей, который будет учитывать исключительно важные для Украины позиции.

"Когда они будут наработаны, согласованы предварительно, тогда президенты смогут встретиться и проработать уже конечные положения мирного договора", - сказал Подоляк.

При этом он утверждает, что Зеленский не подпишет никаких неэффективных и невыгодных для Украины договоров о мире.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский называл Иерусалим возможным местом для встречи с российским президентом. Он подчеркнул, что имеет в виду не "технические встречи", а именно "встречу лидеров." Зеленский также отметил, что считает "неконструктивным" встречаться на Украине, в России и Белоруссии.

Новость дополняется