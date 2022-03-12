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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:58

Зеленский предложил Иерусалим в качестве места для встречи с Путиным

Зеленский предложил Иерусалим в качестве места для встречи с Путиным
Фото: Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский назвал Израиль возможным местом для встречи с российским президентом Владимиром Путиным с целью урегулирования ситуации.

"Мы говорили с (премьер-министром Израиля Нафтали) Беннетом. Я и ему говорил, что считаю неправильным, неконструктивным встречаться в Украине, в России и Белоруссии. Это не те точки, где мы сможем найти понимание и остановить войну. Я говорю не о технических встречах, а про встречу лидеров. Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей, и особенно Иерусалим? Я считаю, да", - сказал Зеленский во время встречи с представителями иностранных СМИ в Киеве в субботу.

Он добавил, что позитивно относится к посредничеству премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в урегулировании вопросов мира между Украиной и Россией.

Он сказал также, что Израиль должен присутствовать среди стран-гарантов безопасности для Украины.

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