Профсоюзы заявили о психологически напряженной ситуации из-за ухода иностранных компаний

Массовых нарушений прав работников таких организаций профсоюзы не фиксируют

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Крупнейшие отечественные профсоюзные объединения, Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Конфедерация труда России (КТР) констатируют соблюдение на данный момент зарубежными компаниями, решившими приостановить свою работу в РФ, требований Трудового кодекса по правам сотрудников.

"Вала нарушений нет. Ситуация напряженная, в первую очередь, в психологическом смысле. Жалобы (по нарушению трудовых прав - ИФ) к нам не поступали", - сказал заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков в понедельник "Интерфаксу".

В свою очередь, президент КТР, член Совета по правам человека (СПЧ) Борис Кравченко сообщил "Интерфаксу", что также не отмечает массовых нарушений в отношении российского персонала таких компаний.

"Массового "сброса" персонала мы сегодня не фиксируем. Чаще всего людей отправляют в простой по вине работодателя, на две трети дохода. Массовых обращений мы сегодня не фиксируем", - сказал собеседник агентства.

ФНПР является крупнейшим российским профсоюзным объединением, в членских организациях состоят около 20 млн человек.

Профсоюзы, входящие в КТР, объединяют около двух миллионов человек.