Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

Профсоюзы заявили о психологически напряженной ситуации из-за ухода иностранных компаний

Массовых нарушений прав работников таких организаций профсоюзы не фиксируют

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Крупнейшие отечественные профсоюзные объединения, Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Конфедерация труда России (КТР) констатируют соблюдение на данный момент зарубежными компаниями, решившими приостановить свою работу в РФ, требований Трудового кодекса по правам сотрудников.

"Вала нарушений нет. Ситуация напряженная, в первую очередь, в психологическом смысле. Жалобы (по нарушению трудовых прав - ИФ) к нам не поступали", - сказал заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков в понедельник "Интерфаксу".

В свою очередь, президент КТР, член Совета по правам человека (СПЧ) Борис Кравченко сообщил "Интерфаксу", что также не отмечает массовых нарушений в отношении российского персонала таких компаний.

"Массового "сброса" персонала мы сегодня не фиксируем. Чаще всего людей отправляют в простой по вине работодателя, на две трети дохода. Массовых обращений мы сегодня не фиксируем", - сказал собеседник агентства.

ФНПР является крупнейшим российским профсоюзным объединением, в членских организациях состоят около 20 млн человек.

Профсоюзы, входящие в КТР, объединяют около двух миллионов человек.

ФНПР КТР

Новости по теме

Новости

Россиянам пообещали гибкое ценообразование во избежание дефицита

Россиянам пообещали гибкое ценообразование во избежание дефицита

Правительство России продлило на год лицензии и разрешения для бизнеса

Правительство России продлило на год лицензии и разрешения для бизнеса

Японский концерн Bridgestone приостановит производство шин в Ульяновске

В России за сутки с COVID-19 госпитализировали 2,7 тысячи пациентов

"Роскосмос" заверил, что вернет астронавта США Ванде Хая на Землю с МКС

"Роскосмос" заверил, что вернет астронавта США Ванде Хая на Землю с МКС

Франчайзи McDonald's в Сибири намерен продолжать работу

Франчайзи McDonald's в Сибири намерен продолжать работу

Обязательная вакцинация против COVID-19 отменена в Татарстане

Instagram внесен в реестр запрещенных сайтов

Instagram внесен в реестр запрещенных сайтов

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 марта

Что произошло за день: воскресенье, 13 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код