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Птицеводы попросили запретить экспорт из России фуражной пшеницы и кукурузы

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Национальный союз птицеводов попросил Минсельхоз запретить экспорт фуражной пшеницы и кукурузы, а также другой продукции и оборудования, которые используются в птицеводстве. "Интерфакс" ознакомился с копией письма организации.

Союз птиеводов предлагает запретить вывоз во все страны, включая государства-члены ЕАЭС, подсолнечного и соевого шрота, премиксов, аминокислот и витаминов для производства кормов для сельхозживотных, упаковочных и тарных материалов и изделий из них, инкубационных яиц.

Кроме того, в список на ограничение предлагается включить инкубационное оборудование, оборудование для выращивания, убоя и переработки птицы, а также комплектующих и запасных частей к нему. Необходимо также ограничить вывоз ветеринарных препаратов, оборудования и материалов, применяемые для лечения сельхозживотных, говорится в письме.

Союз также считает необходимым запретить экспорт во все страны фуражной пшеницы и кукурузы, а для поставок этого зерна в страны ЕАЭС ввести разрешительный режим.

Как подчеркивается в письме, эти меры направлены на "снижение влияния складывающейся экономической ситуации на рост себестоимости продукции из мяса птицы и, как следствие, на рост цен на данную продукцию для населения".

"Интерфакс" направил запрос в Минсельхоз.

Минсельхоз ЕАЭС Национальный союз птицеводов

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