В Кремле сочли преждевременным говорить о возможности возвращения Instagram в РФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несмотря на попытки Meta дистанцироваться от ранее сделанных заявлений по поводу своих подходов к модерации, пока вряд ли можно говорить о снятии блокировок с продуктов компании, включая Instagram.

"Пока вряд ли можно такое предположить. Тем более, что, хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных весьма и весьма нелицеприятных ошибок, но при этом она косвенно признает, что речь идет о подобных решениях, когда на территории Украины такие методы допустимы", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос, могут ли новые заявления Meta повлиять на решения российских регуляторов, и могут ли сервисы компании, включая заблокированный с понедельника Instagram, вернуться в Россию.

"Компания чуть-чуть в данном случае заигралась с правилами, с манипулированием, и, конечно, это делает маловозможным работу подобных компаний на территории страны", - сказал Песков.

14 марта Роскомнадзор (РКН) официально внес соцсеть Instagram (принадлежит компании Meta) в реестр запрещенных сайтов. Согласно универсальному сервису РКН по проверке блокировок в РФ страниц и сайтов, доступ ограничен к сайту Instagram.com по требованию Генпрокуратуры от 11 марта.

Решение связано с намерением Meta временно разрешить пользователям в некоторых странах призывать к насилию в отношении российских солдат. 11 марта Генпрокуратура направила в суд иск с требованием признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории РФ.

Между тем, в Meta позже заявили, что запрет на призывы к насилию против российских военных временно снимается только на территории Украины и не касается гражданского населения России. Также в компании заявили, что не допустят русофобии на своей платформе и дискриминации россиян.

Meta владеет соцсетями Facebook, Instagram, а также мессенджером WhatsApp и Messenger от Facebook.