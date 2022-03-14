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Эксперт заявил, что запасов сахара в РФ более чем достаточно

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Запасов сахара в РФ более чем достаточно, следует из мониторинга Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Как сообщил "Интерфаксу" ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов, в этом сезоне (по сахару - август 2021 - июль 2022 гг.) производство сахара в РФ составит 5,7 млн тонн при годовом потреблении 5,6 млн тонн. "До лета еще пять заводов будут перерабатывать сироп и мелассу из урожая сахарной свеклы 2021 года", - сказал он.

По его словам, запасы пополнились импортом белого сахара из Белоруссии - ввезено уже около 100 тыс. тонн. К тому же, по данным Росстата, на начало сезона на сахарных заводах имелось 512 тыс. тонн переходящих запасов сахара.

Иванов также напомнил, что на текущий год введена квота на беспошлинный ввоз в РФ сахара-сырца в объеме 300 тыс. тонн. "Две лодки из Бразилии, везущие 88 тыс. тонн сырца, уже на подходе к Новороссийску", - сказал он.

Как сообщалось, РФ планирует запретить экспорт сахара до 31 августа 2022 года. Поставки в страны ЕАЭС будут возможны по разрешениям Минсельхоза.

По прогнозу Минсельхоза, сбор сахарной свеклы в РФ в этом году увеличится до 41,5 млн тонн против 38,7 млн тонн в 2021 году.

ИКАР

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