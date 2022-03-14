Завершено расследование убийства девятилетней девочки в Вологде

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет сообщил, что завершено расследование убийства девятилетней девочки в Вологде в октябре 2021 года. Следствие попросит суд назначить подозреваемой принудительное лечение.

Девочка пропала 16 октября, два дня спустя ее нашли мертвой в чужой квартире.

По версии следствия, 16 октября женщина 1981 года рождения увидела, что две девочки гуляют без присмотра. Она заговорила с ними, угостила пирожными и позвала к себе в гости в Долгий переулок. Одну из девочек женщина попросила сходить в магазин, а когда та ушла, она складным ножом насмерть забила вторую, полагает следствие. Девочка погибла на месте.

Подозреваемую задержали в Карелии. Экспертиза выявила у нее хроническое психическое расстройство, представляющее особую опасность для нее самой и окружающих, говорится в пресс-релизе.