Минск получил у Москвы рассрочку для платежей по кредитам

Стороны также договорились отвязать от доллара расчеты в сфере энергетики

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия договорились о реструктуризации платежей по российским кредитам и отвязке от доллара в энергетических расчетах, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам переговоров с главой правительства России Михаилом Мишустиным в понедельник в Москве.

"Принято решение о реструктуризации и рассрочке государственных кредитов, которые предоставлялись Российской Федерацией, о переводе их с валюты в российские рубли. В принципе, это будет применяться ко всем нашим соглашениям. Более того, мы приняли решение отвязаться от доллара во всех наших энергетических расчетах", - заявил Головченко через пресс-службу Совмина.

На переговорах Головченко попросил российскую сторону ускорить применение мер поддержки белорусской экономики. Он также выразил заинтересованность "в полноценном участии оборонного сектора экономики Белоруссии в реализации мероприятий Гособоронзаказа Российской Федерации, снятии административных барьеров в сфере военно-технического сотрудничества".