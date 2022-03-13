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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Белоруссия опровергла слухи о якобы готовящейся отправке военных на Украину

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Минобороны Белоруссии опровергло информацию о "бунтах" в рядах Вооруженных сил страны в связи с якобы готовящейся отправкой белорусских войск на Украину.

Соответствующее сообщение военного ведомства республики распространил в воскресенье телеканал "Беларусь 1".

"Очередной фейк касательно белорусских военных распространяют украинские СМИ при поддержке экстремистских ресурсов польских спецслужб. Новый вброс содержит информацию о якобы готовящейся отправке белорусских войск в Украину и о бунтах в рядах Вооруженных сил нашей страны", - говорится в сообщении телеканала.

При этом указывается, что авторы вброса ссылаются на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.

"Это является не более чем дезинформацией и очередной попыткой осуществить провокацию. Министерство обороны напоминает: белорусские военнослужащие в специальной военной операции в Украине не участвуют. Для получения полных и достоверных сведений рекомендовано обращаться к официальным источникам информации Республики Беларусь", - подчеркнули в Минобороны Белоруссии.

Хроника 24 февраля – 13 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
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