Москва пообещала Минску отменить ковид-ограничения на границе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российские власти пообещали как можно быстрее отменить коронавирусные ограничения на границе с Белоруссией, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко после встречи в Москве с главой правительства России Михаилом Мишустиным. Его слова приводит "БелТА".

"Решение об ограничении сухопутного сообщения вводилось постановлением правительства России. Как мы были совсем недавно проинформированы, в настоящее время ведется работа по внесению изменений в определенный бюрократический процесс", - сказал он.

Головченко попросил Мишустина оперативно отменить ограничения. По его словам, российский премьер пообещал принять меры, чтобы это было сделано быстро.

"Потому что в данной ситуации это уже немного анахронизм. Особенно с учетом того, что сегодня в Москве даже ношение масок отменили", - сказал премьер.

Авиационное и железнодорожное сообщение с Белоруссией разрешено.