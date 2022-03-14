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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:49

Москва пообещала Минску отменить ковид-ограничения на границе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российские власти пообещали как можно быстрее отменить коронавирусные ограничения на границе с Белоруссией, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко после встречи в Москве с главой правительства России Михаилом Мишустиным. Его слова приводит "БелТА".

"Решение об ограничении сухопутного сообщения вводилось постановлением правительства России. Как мы были совсем недавно проинформированы, в настоящее время ведется работа по внесению изменений в определенный бюрократический процесс", - сказал он.

Головченко попросил Мишустина оперативно отменить ограничения. По его словам, российский премьер пообещал принять меры, чтобы это было сделано быстро.

"Потому что в данной ситуации это уже немного анахронизм. Особенно с учетом того, что сегодня в Москве даже ношение масок отменили", - сказал премьер.

Авиационное и железнодорожное сообщение с Белоруссией разрешено.

Хроника 09 января 2020 года – 14 марта 2022 годаПандемия коронавируса
Белоруссия Михаил Мишустин Роман Головченко Москва

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