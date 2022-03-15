В Подмосковье отменили масочный режим и социальное дистанцирование

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Московской области администрация решила отменить обязательный масочный режим и социальное дистанцирование в транспорте, на предприятиях и в общественных местах. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Также чиновники решили прекратить проверки соблюдения антикоронавирусных рекомендаций.

14 марта об отмене масочного режима со вторника объявил мэр Москвы Сергей Собянин. В столице также отменили ковид-ограничения на предприятиях и обязательную термометрию сотрудников.

Власти Петербурга обязательное ношение масок решили сохранить, но пообещали постепенно сокращать ограничения. Вскоре после того, как было объявлено об этом решении, председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что пятая волна коронавируса в Петербурге закончилась.