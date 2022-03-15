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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

Власти Якутии отменили большинство введенных из-за COVID-19 ограничений

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Большинство введенных из-за коронавируса ограничений отменили в Республике Саха (Якутия).

"В связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу на территории республики глава Якутии Айсен Николаев отменил большинство ковидных ограничений", - сообщила во пресс-служба главы и правительства республики.

В регионе возобновляется деятельность ночных клубов, дискотек, караоке-залов, развлекательных заведений. Также прибывающим в аэропорты в Якутске, Мирном и Удачном больше не нужно обязательно измерять температуру.

Отменено требование о максимальном уровне заполняемости помещений не более 75% во время массовых мероприятий. Однако при посещении мероприятий в закрытых помещениях участники должны предъявлять QR-код вакцинированного или отрицательный ПЦР-тест. Мероприятия с участием свыше 500 человек согласовываются с управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

В Якутии продолжают действовать масочный режим, социальное дистанцирование, дезинфекция общественных мест. Также невакцинированные граждане старше 60 лет продолжают соблюдать режим самоизоляции.

За сутки в Якутии выявлено 285 новых случаев COVID-19.

Хроника коронавируса. Март.

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В Китае наблюдается сильнейшая вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19 с начала пандемии, она связана со "стелс-омикроном", который распространяется быстрее оригинального "омикрона"
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