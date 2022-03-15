Рейс "Екатеринбург-Худжанд" задержан на 14 часов из-за перерегистрации самолета

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Самолет "Уральских авиалиний" не вылетел по расписанию из Екатеринбурга в Худжанд (Таджикистан), он должен был вылететь рейсом U6-8955 в 1:00, судя по табло аэропорта "Кольцово", теперь вылет назначен на 15:00 по местному времени, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

"Причина задержки - перевод воздушного судна в Государственный реестр гражданских воздушных судов РФ", - говорится в сообщении.

Пассажирам объяснили ситуацию, транспортная прокуратура следит за тем, чтобы им были оказаны все полагающиеся им услуги.

Идет согласование разрешений на полеты с российскими авиационными властями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании, время вылета рейса было отложено по этой причине.

Санкции Евросоюза, которые были введены 26 февраля, запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.

14 марта президент России подписал закон, позволяющий регистрировать в России права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных авиакомпаний, и выдавать им российские сертификаты летной годности. Решение о регистрации прав собственности на самолеты, используемые по договорам лизинга, будет принимать правительство.

11 марта в Минтрансе отмечали, что из 1367 самолетов, используемых в России, 739 на тот момент были зарегистрированы в иностранных реестрах, и закон должен коснуться этих 739 судов, "в случае принятия решения об их переводе в российский реестр без согласия собственника или лизингодателя".