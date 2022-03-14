"ЮТэйр" вывела из эксплуатации 9 "Боингов" и перевела остальные 50 самолетов в реестр РФ

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Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Utair по требованию лизингодателей вывела из эксплуатации девять самолетов Boeing 737, а оставшиеся 50 самолетов перевела в российский реестр, следует из сообщения перевозчика.

"Авиакомпания перевела в отечественный реестр 50 самолетов, которые выполняют рейсы по маршрутной сети Utair как внутри страны, так и за рубежом", - говорится в сообщении.

Перерегистрация парка началась еще в прошлом году, уточнили в компании.

"Ранее весь свой флот, находившийся в операционном лизинге, - девять самолетов Boeing 737NG - авиакомпания вывела из эксплуатации в соответствии с требованиями собственников - лизингодателей, заключенными контрактами, российским и международным законодательством", - добавили в Utair.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.

В конце прошлой недели управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) приостановило сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных на Бермудах. Санкции в отношении РФ ограничили способность BCAA осуществлять надзор за безопасностью полетов российских судов, говорилось в сообщении. В связи с этим регулятор "не может с уверенностью утверждать, что эти самолеты пригодны для полетов".

Всего в России сейчас эксплуатируются 1 367 воздушных судов, из них 739 зарегистрированы в иностранных реестрах, сообщала ранее глава департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса РФ Алина Малышева. По данным консалтингового агентства IBA, на Бермудах зарегистрировано 745 самолетов российских перевозчиков.