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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:20

Самолет AZUR air не смог вылететь из Доминиканы из-за задымления в салоне

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Самолет российской авиакомпании AZUR air не смог вылететь в Москву из Пунта-Каны (Доминиканская республика) из-за задымления в салоне.

Сообщения об инциденте начали публиковать во вторник пассажиры этого рейса в соцсетях. В пресс-службе AZUR air эту информацию подтвердили.

"При рулении рейса ZF778 Пунта-Кана - Москва по перрону в аэропорту Пунта-Каны произошло задымление в салоне. Экипаж принял решение вернуться на место стоянки и высадить пассажиров, все они благополучно сошли с самолета в штатном режиме", - сообщил представитель компании "Интерфаксу".

По его словам, сейчас инженеры авиакомпании выполняют технический осмотр воздушного судна.

"На время ожидания пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами", - отметил он.

AZUR air выполняет чартерные рейсы по заказу туроператора Anex Tour.

Новые санкции Евросоюза запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями. На прошлой неделе управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) приостановило сертификаты летной годности самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных на Бермудах. Регулятор объяснил, что из-за санкий не может следить за безопасностью полетов российских судов и "не может с уверенностью утверждать, что эти самолеты пригодны для полетов".

AZUR air Доминикана Пунта-Кана Москва Anex Tour

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