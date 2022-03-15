В правительстве заявили об открытии новых рынков для импорта продуктов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Введенные санкции не приведут к изоляции агропромышленного рынка России, страна открывает новые рынки для импорта продовольствия и заключает соглашения с новыми поставщиками, заявила через пресс-службу вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она напомнила, что за последние полтора месяца Россельхознадзор предоставил разрешения на ввоз в Россию продовольственной продукции свыше 140 зарубежных предприятий, в том числе из Турции, Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Казахстана. Речь идет о поставках молочной и мясной продукции, кормов и кормовых добавок, рыбной продукции и племенного материала.

Открыты также поставки инкубационных яиц. Дополнительно по результатам переговоров и с учетом благополучной эпизоотической ситуации по болезням птиц разрешен ввоз инкубационных яиц и суточных цыплят из Бразилии и Чили.

"Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять импорт для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя. Но не стоит подогревать искусственный спрос закупками впрок, - подчеркнула Абрамченко. - Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнерскую сеть с дружественными странами".