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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:49

Россельхознадзор разрешил ввоз семенного материала из 11 стран

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 14 марта возобновляет ввоз в РФ семенного материала из мест сортировки и упаковки 11 зарубежных стран, в отношении которых раннее вводились ограничения.

Отмечается, что это решение приняли после того, как были проанализированы принятые меры по недопущению нарушений фитосанитарных требований РФ и стран-членов ЕАЭС. Информация об этом была представлена национальными организациями по карантину и защите растений 11 зарубежных стран, говорится в сообщении ведомства.

В частности, Россельхознадзор разрешил ввоз в РФ:

- всего семенного материала компании W.Legutko Przedsiebiorstwo Hodowlano (Польша);

- семенного материала кукурузы и подсолнечника Monsanto SAS и Euralis Semences (Франция);

- семенного материала подсолнечника и кукурузы Gabonakutato Nonprofit Kft. и Syngenta France S.A.S. (Венгрия);

- семенного материала кукурузы Curimapu produccion y exportacion LTDA (Чили);

- семян овощных культур UAB Diplanta (Литва);

- семян пасленовых культур (Израиль);

- семян пасленовых культур, семенного материала подсолнечника и кукурузы SRL Acpadon и семенного материала подсолнечника SRL Ecoconfort (Молдавия);

- всего семенного материала Moravoseed CZ a.s. (Чехия);

- семенного материала кукурузы Strube D&S GMBH (Германии);- семенного материала кукурузы Crookham Company Netherlands B.V. (Нидерланды);

- всего семенного материала Genetics Plus doo (Сербия).

Россельхознадзор

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