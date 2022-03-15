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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:25

Глава РЭО заявил, что сфера обработки ТКО мало зависит от импорта оборудования

При этом предприятия по утилизации ТКО могут иметь до 100% импортных систем

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - На российских предприятиях по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) доля импортного оборудования не превышает 35%, отрасль не зависима от импорта, заявил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

"Доля импортного оборудования на объектах обработки и утилизации ТКО, которые были введены в эксплуатацию в 2020 году, составила 34,4%. На объектах обработки ТКО доля импортного оборудования стремится к минимальной. На наиболее распространенных линиях сортировки она достигает 0%, а на линиях с высокотехнологичными элементами, например, оптическими сепараторами, - до 35%. Таким образом импортозамещение на некоторых линиях сортировки уже достигает 100%, что исключает зависимость России от импортного оборудования для обработки ТКО", - сказал он через- пресс-службу РЭО.

В 2018 году доля зарубежного оборудования на российских заводах по обработке и утилизации мусора составляла 60%, отметили в пресс-службе.

По данным РЭО, на предприятиях по утилизации ТКО доля зарубежного оборудования все еще может составлять от 0 до 100%. Полное импортозамещение в этой области может занять до двух лет при наличии мер государственного стимулирования, оценивают в РЭО.

"Что касается утилизации, то сейчас на территории Российской Федерации начато значительное количество проектов по созданию отечественных производств импортозависимых видов оборудования для отрасли обращения с ТКО, в том числе при участии ППК "Российский экологический оператор", - отметил через пресс-службу директор РЭО по технологиям Олег Шияновский.

"В зависимости от направления сроки перехода могут быть разными, например, сложности возможны в сфере переработки полимеров. Но для исключения таких проблем следует вводить меры поддержки", - сказал он.

Для оперативного импортозамещения в отрасли необходимо принятие целевой государственной программы по финансовому стимулированию как производителей, так и потребителей отечественного оборудования по обработке и утилизации ТКО, добавили в федеральном операторе.

РЭО Денис Буцаев Олег Шияновский

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