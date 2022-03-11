Дума приняла законопроект о заморозке на два года ряда экологических инициатив

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает отложить ряд экологических инициатив из-за внешнего санкционного давления. Документ (№84931-8) накануне внесло в парламент правительство.

Так, предлагается перенести на два года срок завершения эксперимента по квотированию загрязняющих веществ: с 31 декабря 2024 года до 31 декабря 2026 года. Кроме того, предлагается отложить на год - с 1 сентября 2022 года до 1 сентября 2023 года - срок расширения перечня территорий-участников эксперимента.

Эксперимент по квотированию выбросов стартовал 1 января 2020 года. На данный момент в нем участвуют 12 городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Федеральный проект "Чистый воздух" предполагает, что объемы выбросов загрязняющих веществ там должны снизиться на 20% к 2024 году.

Кроме того, на два года (с 31 декабря 2022 года на 31 декабря 2024 года) предлагается перенести сроки направления заявок на получение комплексных экологических разрешений 300 предприятиями, включенными в специальный перечень.

Также законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об охране окружающей среды" и перенести на два года требования по созданию систем автоматического контроля для объектов I категории предприятиями, получившими комплексные экологические разрешения до 15 марта 2022 года.

Вместе с тем, отложить на год - с 1 сентября 2022 года на 1 сентября 2023 года - планируется и вступление в силу "усольского" закона, обязывающего предприятия, имеющие опасные производственные объекты, за пять лет до конца срока их эксплуатации разработать план мероприятий по устранению негативных последствий для экологии. Также ликвидатор обязан подтвердить финансовое обеспечение мероприятий: получить гарантию, заключить договор поручительства или создать резервный фонд на счёте эскроу.

Отмечается, что перенос сроков предлагается для законодательных актов, "содержащих наиболее обременительные обязательные требования, которые не могут быть соблюдены, в том числе ввиду технологических ограничений".

В ходе первого чтения законопроекта замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев отметил, что отсрочка позволит компаниям должным образом перекроить планы реализации экологических инициатив: найти новых поставщиков оборудования и измерительных систем, пересмотреть сроки с учетом темпов импортозамещения.