Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:20

В Минтруде анонсировали принятие первого пакета мер по сохранению занятости

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В министерстве труда и соцзащиты рассчитывают до конца текущей неделе приять первый пакет мер, направленный на поддержку занятости в РФ, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

"Уже до конца недели мы рассчитываем принять первый пакет мер в сфере занятости, направленный в первую очередь на сохранение занятости граждан и поддержку тех компаний, которые перестраивают работу", - сказал Котяков журналистам во вторник.

Он добавил, что Минтруд России перевел в ежедневный режим мониторинг ситуации на рынке труда.

"Мы видим, что на текущий момент многие компании, которые приостанавливают работу, берут паузу для перенастройки производственных и логистических процессов", - отметил Котяков.

В свою очередь в пресс-службе Минтруда сообщили, что с 14 марта "горячие линии Роструда" перешли на усиленный режим работы. Федеральная горячая линия теперь работает в режиме 24/7, региональные горячие линии работают ежедневно с 09:00 до 21:00.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России. На этом фоне значительное количество работающих в РФ зарубежных компаний заявили о приостановлении или закрытии своей деятельности.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в правительстве формируют необходимые изменения законодательства, позволяющие быстро реагировать на складывающуюся ситуацию на рынке труда, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость населения.

Минтруд РФ Антон Котяков

Новости по теме

Новости

Мазепин передал контроль над "Уралхимом" двум топ-менеджерам

Логисты стали жаловаться на задержку посылок на таможне в аэропортах

Логисты стали жаловаться на задержку посылок на таможне в аэропортах

В РФ за сутки госпитализировали 7,3 тысячи пациентов с коронавирусом

Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов

Рейс "Екатеринбург-Худжанд" задержан на 14 часов из-за перерегистрации самолета

Korean Air приостановила полеты в Москву и Владивосток

Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз зерна в ЕАЭС и сахара за пределы союза

Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз зерна в ЕАЭС и сахара за пределы союза

В прямом эфире программы "Время" произошел инцидент с посторонней в кадре

РФ ограничивает экспорт зерна и сахара, проект постановления завизирован. Обзор

РФ ограничивает экспорт зерна и сахара, проект постановления завизирован. Обзор
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код