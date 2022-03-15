В Минтруде анонсировали принятие первого пакета мер по сохранению занятости

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В министерстве труда и соцзащиты рассчитывают до конца текущей неделе приять первый пакет мер, направленный на поддержку занятости в РФ, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

"Уже до конца недели мы рассчитываем принять первый пакет мер в сфере занятости, направленный в первую очередь на сохранение занятости граждан и поддержку тех компаний, которые перестраивают работу", - сказал Котяков журналистам во вторник.

Он добавил, что Минтруд России перевел в ежедневный режим мониторинг ситуации на рынке труда.

"Мы видим, что на текущий момент многие компании, которые приостанавливают работу, берут паузу для перенастройки производственных и логистических процессов", - отметил Котяков.

В свою очередь в пресс-службе Минтруда сообщили, что с 14 марта "горячие линии Роструда" перешли на усиленный режим работы. Федеральная горячая линия теперь работает в режиме 24/7, региональные горячие линии работают ежедневно с 09:00 до 21:00.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России. На этом фоне значительное количество работающих в РФ зарубежных компаний заявили о приостановлении или закрытии своей деятельности.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в правительстве формируют необходимые изменения законодательства, позволяющие быстро реагировать на складывающуюся ситуацию на рынке труда, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость населения.