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Пользователи стали сообщать о проблемах с доступом к веб-версии WhatsApp

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Пользователи сообщают о проблемах с доступом к WhatsApp, в частности, с доступом к веб-версии мессенджера.

По данным сервиса Downdetector, максимум жалоб на проблемах с мессенджером зафиксирован около 11:00 по московскому времени, сейчас их становится меньше. Более 60% жалуются на проблемы с подключением сервера, 21% - на работу приложения, остальные - на проблемы с отправкой сообщений.

Как убедились несколько корреспондентов "Интерфакса" до сих пор сохраняются проблемы с доступом к web-версии (то есть десктопной версии) мессенджера, а также доступом к сайту WhatsApp.com.

С 4 марта в России заблокирована соцсеть Facebook, с 14 марта - соцсеть Instagram. Обе они вместе с мессенджером WhatsApp принадлежат компании Meta.

Как пишет в своем телеграм-канале "Эшер II", где отслеживаются блокировки, интернет-эксперт Филипп Кулин, проблемы с web-версией мессенджера WhatsApp может быть связана с ограничением доступа к Facebook и Instagram.

"Интерфакс" обратился за комментарием в Роскомнадзор и пресс-службу Meta.

WhatsApp Instagram Генпрокуратура Роскомнадзор СКР Meta Филипп Кулин

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