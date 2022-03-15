Песков оценил действия сотрудницы "Первого канала" в эфире как хулиганство

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хулиганством действия сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, появившейся в студии во время прямого эфира с пацифистским плакатом.

"Что касается этой девушки, это хулиганство. Телеканал и кому это положено с этим разбираются. Это не вопрос нашей повестки дня", - сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать действия сотрудницы Первого канала Овсянниковой.

На уточняющий вопрос, проверяют ли Овсянникову в настоящее время на предмет состава преступления по статье о распространении фейков, Песков ответил: "Есть определенные ведомства, органы, которые этим занимаются. Тем более, что прямой эфир любого телеканала - это особое измерение и особая ответственность, тем более для тех, кто там работает. Здесь слово для каждого вряд ли уместно".

Характеризуя деятельность Первого канала, Песков сказал, что он является "маркой, как и наши ведущие телеканалы". "Это марка качественной, своевременной, очень оперативной и объективной информации", - заключил Песков.