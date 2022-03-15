Сотрудница "Первого канала" Овсянникова оштрафована на 30 тыс. рублей

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы во вторник признал редактора Первого канала Марину Овсянникову виновной в совершении административного правонарушения, связанного с ее появлением в эфире с пацифистским плакатом.

"Марина Овсянникова признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.2 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Кристина Батырова.

Ранее в интернете появились видеозаписи эфира новостной программы "Время" на Первом канале. Во время эфира в кадре с ведущей программы Екатериной Андреевой появилась девушка с плакатом с пацифистскими лозунгами.

Овсянникова была задержана сотрудниками полиции. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Наказание за данное правонарушение предусматривает для граждан либо штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Овсянниковой хулиганством.