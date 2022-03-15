Минсельхоз исключил риск дефицита кондитерских изделий в РФ

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Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз заявил, что риски дефицита кондитерских изделий в РФ исключены, ведомство допускает изменение ассортимента в условиях роста издержек.

"В целом российский рынок обеспечен кондитерской продукцией в полном объеме, риски дефицита исключены. При этом возможны корректировки ассортимента за счет изменения номенклатуры поставок и замещения отдельных позиций", - говорится в сообщении ведомства.

Минсельхоз напоминает, что в настоящее время российские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе производители кондитерских изделий, работают в условиях значительного повышения издержек. Это связано с курсовыми колебаниями, удорожанием упаковки, сырья, логистики, тарифов на электроэнергию и других составляющих себестоимости. Существенное влияние на кондитерский рынок оказывает динамика цен на тропические масла, какао-продукты, сахар.

При этом Минсельхоз обращает внимание на то, что "рост цен на продовольствие - это глобальный тренд, обусловленный разрывом традиционных цепочек поставок и повышенным спросом на продукцию АПК во всем мире".

Как сообщалось, для стабильного обеспечения сахаром, в том числе и промышленных потребителей, правительство РФ ввело временный запрет на экспорт сахара до 31 августа 2022 года. Кроме того, установлена тарифная льгота на ввоз сахара и сахара-сырца в объеме 300 тыс. тонн, которая действует до 31 августа.

Для увеличения производства сахарной свеклы ее посевные площади в этом году планируется увеличить до 1,1 млн га. "Это позволит выработать достаточный объем сахара для полного удовлетворения внутреннего спроса в новом сезоне и обеспечения стран ЕАЭС. Кроме того, в текущем году ведомство сформирует интервенционный фонд белого сахара в размере 250 тыс. тонн. Закупки в него начнутся в период выработки сахара, продажи - в случае резкого повышения цен на внутреннем рынке. Таким образом, фонд будет способствовать сохранению стабильной ценовой ситуации в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

По данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), в 2021 году РФ произвела 3,983 млн тонн кондитерских изделий, что 3,6% больше, чем в 2020 году. Причем отрасль перекрыла показатель "доковидного" 2019 года (3,929 млн тонн). Доля сахара в структуре сырья для производства сладостей составляет 38% (1,5 млн тонн в год).