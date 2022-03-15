Прокуроры проверят обоснованность роста цен на сахар в РФ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным проверить законность ценообразования на сахар, сообщает надзорное ведомство.

В сообщении отмечается, что "получена информация об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов". "Прокурорам 26 регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данного товара, поручено проверить законность действий таких юридических лиц", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "по выявленным нарушениям будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита" сахара и необоснованного завышения цен на него.