Патрушев заявил о необходимости исключить вступление Украины в НАТО

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Необходимо "добиться на деле" нейтрального статуса Украины, исключив возможность ее вступления в НАТО, заявил на совещании по безопасности в Грозном секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Хочу особо подчеркнуть, что в Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой всенародным референдумом в 1990 году, закреплено стремление стать постоянно нейтральным государством, не принимать участие в военных блоках, не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия, - напомнил он. - Конституция Украины 1996 года также ссылается на этот акт провозглашения независимости".

Одновременно он заверил, что Россия заинтересована в экономическом развитии Украины и нормализации жизни народа этой страны.

"Россией уже оказывается гуманитарная помощь на территориях, освобожденных от украинских радикальных националистов территориях, - сказал он. - Мы заинтересованы и будем всемерно содействовать экономическому развитию Украины и нормализации жизни братского народа".