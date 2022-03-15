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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Патрушев заявил о необходимости исключить вступление Украины в НАТО

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Необходимо "добиться на деле" нейтрального статуса Украины, исключив возможность ее вступления в НАТО, заявил на совещании по безопасности в Грозном секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Хочу особо подчеркнуть, что в Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой всенародным референдумом в 1990 году, закреплено стремление стать постоянно нейтральным государством, не принимать участие в военных блоках, не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия, - напомнил он. - Конституция Украины 1996 года также ссылается на этот акт провозглашения независимости".

Одновременно он заверил, что Россия заинтересована в экономическом развитии Украины и нормализации жизни народа этой страны.

"Россией уже оказывается гуманитарная помощь на территориях, освобожденных от украинских радикальных националистов территориях, - сказал он. - Мы заинтересованы и будем всемерно содействовать экономическому развитию Украины и нормализации жизни братского народа".

Хроника 24 февраля – 15 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Николай Патрушев Совбез Украина

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