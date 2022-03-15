Патрушев увидел угрозу в большом количестве иностранных консультантов на Украине

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Большое число обосновавшихся на Украине иностранных консультантов и советников постоянно провоцируют всё новые угрозы безопасности России, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Он сказал это в Грозном на совещании по нацбезопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.

"После совершения в 2014 году в Киеве государственного переворота национализм, культивируемый лицами, захватившими власть, приобрел форму агрессивной русофобии и неонацизма. Украина фактически попала под внешнее управление США, целью которого является превращение Украины во враждебное России государство", - отметил Патрушев.

"Стало очевидным, что именно американские советники поощряют и помогают киевскому режиму в создании биологического и ядерного оружия. У Украины для этого есть все - компетенции, технологии, сырье, средства доставки", - продолжил он и высказал мнения, что заявления украинского руководства о возможности изменения ядерного статуса страны - не пустые слова.

"Реализация этих намерений могла произойти реально. А это уже явная угроза не только безопасности России, но и всего мира, провоцирующая развязывание ядерной войны. Мы не могли допустить наличие ядерного оружия у оголтелых, неуправляемых националистов", - заявил секретарь Совбеза.

По его словам, кризис безопасности в Европе был вызван активным расширением НАТО, развитием военной инфраструктуры у границ России, разрушением системы контроля над вооружениями, "освоением территории Украины как потенциального театра военных действий". Он отметил, что при этом предложения России по реализации принципов равной и неделимой безопасности, предоставлению юридически закрепленных гарантий безопасности были проигнорированы.

Он напомнил, что США разместили в Европе тактическое ядерное оружие.

"Для его применения может использоваться созданная в непосредственной близости от наших границ инфраструктура ПРО. Где гарантии того, что "заряженное ружье" не выстрелит в очередной раз?" - сказал секретарь Совбеза.

Военная спецоперация России на Украине, по его оценке, сейчас идет по плану.