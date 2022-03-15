Верховный суд Карелии оставил в силе приговор историку Дмитриеву

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд Карелии оставил без изменений приговор историку Юрию Дмитриеву, ранее осужденному на 15 лет колонии за преступления против половой неприкосновенности приемной дочери, сообщил "Интерфаксу" адвокат осужденного Роман Масалев.

По его словам, суд оклонил апелляции самого Дмитриева и его защиты.

После решения Верховного суда Карелии приговор суда первой инстанции вступил в законную силу.

Первоначально историк обвинялся в развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия. В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд по двум первым обвинениям Дмитриева оправдал и признал виновным только в незаконном хранении деталей оружия. Прокуратура оспорила это решение. 14 июня Верховный суд Карелии направил дело историка на пересмотр, 27 июня Дмитриев был повторно задержан, а на следующий день стало известно, что на него завели новое дело - о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.

22 июля 2020 года Петрозаводский суд назначил историку 3,5 года колонии. Приговор снова был оспорен, и 29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии приговорил его к 13 годам строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней, а остальные эпизоды направил на новое рассмотрение.

В начале декабря 2921 года прокуратура Карелии потребовала осудить Дмитриева на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, то есть прибавить два года к предыдущему приговору.

Суд 27 декабря 2021 года приговорил Дмитриева к 15 годам колонии строгого режима путем сложения наказаний, он был признан виновным по всем инкриминируемым ему статьям.

Дмитриев вины не признает.

11 января 2022 года стало известно о том, что сторона защиты и сам Дмитриев подали жалобу на приговор Петрозаводского горсуда по делу об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении приемной дочери и хранении частей оружия (ч.3 ст.135; п."в" ч.2 ст.242.2; ч.1 ст.222 УК).

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.