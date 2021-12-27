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Историку Дмитриеву назначили 15 лет строгого режима

Историку Дмитриеву назначили 15 лет строгого режима
Историк Юрий Дмитриев в Петрозаводском городском суде
Фото: Игорь Подгорный/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Петрозаводский городской суд в понедельник признал историка Юрия Дмитриева виновным в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении приемной дочери и хранении частей оружия, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Путем сложения наказаний назначить Дмитриеву приговор – 15 лет в колонии строгого режима", - сказала при вынесении приговора судья Екатерина Хомякова.

Таким образом, Дмитриев признан виновным по всем инкриминируемым ему статьям.

Один из адвокатов осужденного Роман Масалев сообщил агентству, что защита обжалует приговор в законном порядке, то есть, в течение 10 дней.

В начале декабря прокуратура Карелии потребовала осудить Дмитриева на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, то есть прибавить два года к предыдущему приговору Верховного суда Карелии по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии при повторном рассмотрении дел историка приговорил его к 13 годам строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Дело по обвинениям в развратных действиях, хранении детской порнографии и хранении запчастей оружия этот суд направил в Петрозаводский горсуд на новое рассмотрение, уже по третьему кругу. 16 февраля Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге отклонил жалобу на этот приговор.

Первоначально историк обвинялся в развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия. В 2018 году Петрозаводский городской суд по двум первым обвинениям Дмитриева оправдал и признал виновным только в незаконном хранении деталей оружия.

Обвинение в педофилии Дмитриеву добавили перед вторым кругом. При повторном рассмотрении в июле 2020 года Петрозаводский суд приговорил историка к 3,5 годам колонии по статье о сексуальном насилии над приемной дочерью, оправдав по остальным статьям. Затем в конце сентября 2020 года последовал приговор Верховного суда Карелии.

Дмитриев вины не признает.

В марте 2021 года юристы "Мемориала" (внесен в реестр НКО-иноагентов) направили жалобу на приговор Дмитриеву в ЕСПЧ. Они считают, что в его деле нарушены четыре статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод: статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статья 7 (наказание исключительно на основании закона), статья 8 (право на уважение частной и семейной жизни) отдельно и в совокупности со статьей 18 (пределы использования ограничений в отношении прав).

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 30-40-е годы прошлого века. Он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

Юрий Дмитриев

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