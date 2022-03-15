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В "Яндексе" назвали слухами сообщение о продаже сервисов "Новости" и "Дзен"

В "Яндексе" назвали слухами сообщение о продаже сервисов "Новости" и "Дзен"
Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Источники РБК сообщили о возможности продажи "Яндексом" сервисов "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Дзен". В самой компании назвали эту информацию слухами.

По данным РБК, компания ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями, один из них - VK, основной конкурент компании на российском рынке. Информацию о параметрах сделки компания не приводит.

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Источник, близкий к VK, подтвердил изданию факт переговоров.

"Яндекс" решил сконцентрироваться на развитии своих ключевых сервисов в условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации в стране, сказал один из источников.

При этом другой источник отмечает, что переговоры ведутся с конца прошлого года, а намерение продать сервисы у "Яндекса" возникла еще несколько лет назад.

Представитель "Яндекса" заявил "Интерфаксу", что компания не комментирует слухи. Представитель VK от комментариев отказался.

Агрегатор "Яндекс.Новости" был запущен в 2000 году. В периоды обострения политической ситуации сервис неоднократно подвергался критике за создание некорректной, по мнению части пользователей, односторонней новостной картины дня. "Яндекс" традиционно отвечал на эту критику утверждением, что за формирование информационной повестки отвечают алгоритмы, и политически мотивированного вмешательства в их работу не происходит.

"Яндекс.Дзен", созданный в 2015 году, работает как персональная лента развлекательного и новостного контента, которая формируется исходя из интересов пользователей.

Яндекс Яндекс.Новости Яндекс.Дзен VK

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