Худавердян уйдет с поста управляющего директора "Яндекса" после попадания под санкции ЕС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Управляющий директор группы "Яндекс" Тигран Худавредян покидает свой пост после того, как был включен в очередной санкционный список Евросоюза, говорится в сообщении интернет-компании.

Худавердян также выйдет из совета директоров и покинет должности в голландских дочерних компаниях (на территории Нидерландов, помимо головной компании, зарегистрировано СП "Яндекса" и Uber и другие компании - ИФ).

Накануне "Яндекс" сообщил, что Худавердян будет совмещать свой пост с должностью гендиректора российского подразделения компании.

Как говорится в сообщении компании, теперь до 15 апреля Елена Бунина, которую должен был заменить Худавердян, будет исполнять обязанности гендиректора ООО "Яндекс".

"В Яндексе сформировалась сильная команда управленцев, и Совет директоров рассмотрит изменения в структуре руководства, опираясь на эту команду", - говорится в сообщении компании.

Евросоюз ввел персональные санкции в отношении Худавердяна 15 марта. Сам "Яндекс" не внесен в санкционные списки ЕС, США или Великобритании.