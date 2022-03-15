VK заявила о риске требований досрочного погашения бондов из-за паузы в торгах на LSE

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - VK предупредила о риске требований досрочного погашения облигаций на $400 млн со стороны бондхолдеров при условии, что торги на LSE не начнутся 16 марта включительно.

Как говорится в пресс-релизе интернет-компании, VK на 9 марта располагала денежными средствами и их эквивалентами на сумму около $190 млн; $140 млн от этого объема хранится в иностранной валюте, $80 млн из которых - за пределами РФ.

"В связи с неопределенностью в отношении влияния ограничений по возможностям перевода денежных средств из российских дочерних предприятий компании в ее зарубежную холдинговую компанию в рамках недавно принятых мер по контролю и защите капитала в России, а также продолжающихся многочисленных изменений в нормативно-правовой базе, существует вероятность того, что эмитент не будет иметь достаточной ликвидности в своей холдинговой компании для финансирования платежей, необходимых для выкупа, если большинство держателей решат воспользоваться правом предъявления облигаций к погашению", - предупреждает компания.