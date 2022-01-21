Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:30Заразились
на 20.01В России 10 938 261+38 850В мире 342 155 877+3 174 613

Около 8 тыс. жителей Краснодара остались без света из-за аварии на ЛЭП

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Жители Карасунского и Прикубанского округов Краснодара остались без электричества в пятницу утром из-за отключения 45 трансформаторных подстанций, сообщает в инстаграме единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара.

"В 7:20 по московскому времени 21 января поступила информация об отключении девяти трансформаторных подстанций из-за аварийного повреждения на линии в Карасунском округе, затем в Прикубанском округе отключились 36 таких подстанций", - говорится в сообщении.

Уточняется, что без электричества остались порядка 8 тыс. жителей, из них более 2 тыс. - дети.

Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить в течение пяти часов.

Краснодар

Новости

Умер поэт Анатолий Найман

Ростехнадзор назвал ковид-ограничения одной из причин аварий на шахтах

Ростехнадзор назвал ковид-ограничения одной из причин аварий на шахтах

Два дивизиона С-400 направили с Дальнего Востока на учения в Белоруссию

Володин готов обсуждать предложение КПРФ о просьбе к Путину признать ЛНР и ДНР

Володин готов обсуждать предложение КПРФ о просьбе к Путину признать ЛНР и ДНР

Что случилось этой ночью: пятница, 21 января

Госдеп обвинил Кремль в "историческом ревизионизме" и создании экосистемы пропаганды

Госдеп обвинил Кремль в "историческом ревизионизме" и создании экосистемы пропаганды

Дело о вооруженном нападении полицейских на колбасный цех дошло до суда

Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде

Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде

Что произошло за день: четверг, 20 января

МВД предъявило обвинение замглавы Минтранса и ходатайствует об его аресте

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });