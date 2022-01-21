Около 8 тыс. жителей Краснодара остались без света из-за аварии на ЛЭП

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Жители Карасунского и Прикубанского округов Краснодара остались без электричества в пятницу утром из-за отключения 45 трансформаторных подстанций, сообщает в инстаграме единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара.

"В 7:20 по московскому времени 21 января поступила информация об отключении девяти трансформаторных подстанций из-за аварийного повреждения на линии в Карасунском округе, затем в Прикубанском округе отключились 36 таких подстанций", - говорится в сообщении.

Уточняется, что без электричества остались порядка 8 тыс. жителей, из них более 2 тыс. - дети.

Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить в течение пяти часов.