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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:15

YouTube заблокировал православный телеканал "Спас"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Православный телеканал "Спас" сообщил о блокировке своего канала на YouTube и о переходе в связи с этим на видеохостинг Rutube.

В редакции сообщили, что занялись активным развитием Rutube-канала и выкладывают именно там все новые выпуски передач, а также загружают туда архив.

"Совсем скоро все премьеры, выходившие на "Спасе" в течение многих лет, снова будут доступны для всех", - говорится в сообщении.

Также телеканал пообещал продолжить вести аккаунты в соцсильных сетях. Во "ВКонтакте" "Спас" выкладывает новые выпуски программ, а также прямые эфиры с обозревателями и гостями канала. Продолжается работа в Telegram, социальной сети "Одноклассники" и на платформе "Яндекс.Дзен".

Спас YouTubе Rutube ВКонтакте Telegram Яндекс.Дзен

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