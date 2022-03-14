РКН потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам Гостелерадиофонда

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал, чтобы Google "в максимально короткие сроки" отменил блокировку YouTube-каналов "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и проинформировал об этом РКН.

От компании также ждут, чтобы она назвала причины блокировки этих каналов.

РКН ранее выяснил, что администрация YouTube ограничила доступ к каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд".

"Такие действия администрации видеохостинга в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении указанных каналов", - говорится в пресс-релизе. В РКН отметили, что эти и другие ограничения видеохостингом российских каналов показывают, что "дискриминация направлена не только против политиков или средств массовой информации, а против всего российского", "в данном случае, против истории и культуры нашей страны".

Гостелерадиофонд - филиал телерадиокомпании ВГТРК, владелец архива видео- и аудиоматериалов российского и советского производства ХХ-XXI веков.

Ранее YouTube сообщил, что заблокирует по всему миру все YouTube-каналы, связанные с российскими медиа, финансируемыми государством.