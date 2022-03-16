Памфилова заявила, что функция отложенного голосования вызвала недоверие к ДЭГ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Предложенная на последних выборах в Москве функция отложенного голосования для голосующих в электронном формате больше применяться не будет, поскольку она вызвала недоверие избирателей к онлайн-голосованию, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Правда в том, что система переголосования предполагала целый ряд опций, которые вызвали недоверие к ДЭГ и ударили в том числе по той огромной работе, которую мы проводили до того. Потому что в других регионах и уровень доверия выше, и претензий не было со стороны избирателей, поскольку там и не было этой возможности", - сказала она и напомнила, что теперь применять эту функцию запрещает закон.

"Я не приемлю разного рода спекуляции по этому поводу, потому что они лукавые, нечестные, и они абсолютно не соответствовали действительности, говоря о том, что именно от переголосования пострадала одна из партий. Это неправда", - заявила она.

"Спекуляции на том, что это позволяет уйти от применения административного ресурса и давления, тоже ничем не обоснованы. Наоборот, если повернуть с другой стороны, если исходить из логики критиков. Если бы была возможность, гипотетически, ее нет, посмотреть, что результаты (голосования) не устраивают, то, может быть, используя этот админресурс заставить переголосовать. Вот с этой точки зрения критики, которые лукаво пытаются объяснить эту ситуацию, не хотят посмотреть?", - заявила Памфилова.

Чиновница считает, что бороться с административным ресурсом нужно иначе и сейчас для этого достаточно инструментов: "И ужесточение уголовного и административного наказания, и оперативные обращения к руководителям регионов, когда возникает такая ситуация, и контроль за тем, как должным образом это нивелируется".

ЦИК продолжит бороться с любым применением административного ресурса и принуждения, заверила она.

В Москве, где до 2022 года голосование проводили на электронной платформе, созданной по заказу мэрии, в сентябре 2021 года была возможность избирателю, который уже проголосовал онлайн, переголосовать в рамках механизма "отложенное решение" в течение 24 часов. Сторонники этой опции объясняли, что она может быть полезна тем, кого принуждают голосовать определенным образом и за этим следят: после голосования под наблюдением такой человек, по их словам, смог бы переголосовать позднее и уже так, как считает нужным.

После этих выборов и критики системы подсчета голосов в Москве было принято решение, что столица перейдет на федеральную платформу ДЭГ.

14 марта президент России подписал закон об установлении единых для всех выборов и референдумов страны основных принципов и параметров проведения дистанционного электронного голосования. В закон, в частности, вошла поправка об обязанности избирающихся участников единого реестра физлиц - иноагентов или связанных с иноагентами - маркировать свои избирательные материалы.