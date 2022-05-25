Мосгордума упразднила муниципальные избиркомы

Допустимый уровень недостоверных подписей избирателей в поддержку выдвиженца снижен до 5%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Москве упразднили институт избирательных комиссий муниципальных образований - их полномочия будут переданы территориальным либо участковым избирательным комиссиям. За эту и другие поправки в избирательный кодекс города проголосовала Мосгордума.

Перечисляя одобренные изменения, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что теперь члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут назначаться только в Мосгоризбиркоме.

С 10% до 5% уменьшается максимальное число недостоверных и недействительных подписей избирателей.

"Также ужесточаются сроки лишения избирательного права для осужденных за ряд тяжких преступлений: экстремистской направленности, против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Кроме того, включена норма, согласно которой при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации голосование может быть отложено", - продолжил Шапошников.

По его словам, также появилась возможность составления и ведения списка избирателей, участников референдума в электронном виде. Кандидатам на должность мэра Москвы и кандидатам в депутаты Мосгордумы необходимо будет подавать, в том числе, сведения о цифровых активах и цифровой валюте.

"Отдельно отмечу, что изменения предусматривают возможность проведения дистанционного электронного голосования. Данный опыт уже применялся на выборах разного уровня в 2019 - 2021 годах в порядке эксперимента. В результате были определены единые положения, регулирующие порядок проведения ДЭГ для всех выборов и референдумов на территории РФ", - сказал спикер.

Принятый закон в Мосгордуму внес Мосгоризбирком. Одобренные изменения должны привести городское законодательство в соответствие с федеральным.