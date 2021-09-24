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Хроника последних дней СССР

Памфилова исключила дальнейшее применение отложенного голосования в ДЭГ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - К следующим федеральным выборам Центризбирком подготовит единую платформу для онлайн-голосования, опробованная в Москве функция отложенного голосования больше применяться не будет, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Опция, она у них (на выборах в Москве) очень объемная была, когда они решили ввести опцию переголосования (...) Скорее всего да с учетом того, что Москва отработала на этих выборах (...) позволяет нам делать выводы, что мы такую опцию применять не будем в дальнейшем", - сказала она и напомнила, что в федеральном законе такая возможность не предусмотрена.

На прошедших выборах Москва проводила онлайн-голосование на собственной платформе, в которую добавили функцию, которая позволяет избирателю переменить выбор через несколько часов после голосования. Эту опцию ввели, чтобы позволить избирателю избежать контроля за процессом извне и давления. Как сообщалось, после выборов перепроверка транзакций, совершенных с использованием отложенного голосования, задержало подведение итогов ДЭГ в Москве. Памфилова уже сказала, что Москве придется перейти на федеральную платформу, которую опробовали в шести регионах.

"Так как закон московский заканчивается в этом году, конечно на следующих федеральных выборах уже будет единая база и то, что накоплено в Москве, оно никуда не рассосется, не уйдет, они будут продолжать на своей платформе развивать то, что они делают сейчас, но я думаю, что органично, чтобы эта система единая (...) оно войдет в нашу копилку и уже конечно федеральные выборы будут проводиться по общим правилам и на какой-то единой платформе", - сказала глава ЦИК 24 сентября.

Центризбирком Элла Памфилова Москва

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